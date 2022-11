Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano sfida la capolista Santa Teresa di Riva Coach Piscopo: "Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni".

Primo esame di maturità stagionale per la Luvo Barattoli Arzano. Domani (Sabato 5 novembre 2022) arriva al palasport cittadino la prima della classe: l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva per una sfida che si preannuncia particolarmente interessante.

La squadra di coach Antonio Piscopo è al secondo posto della graduatoria, avendo ceduto un punto al tie-break al Gesan Trapani ed affronta questa sfida con il chiaro intento di testare quello che può essere il suo ruolo nella stagione in corso.

"Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni -spiega il presidente Raffaele Piscopo- faremo la nostra parte e sicuramente assisteremo ad un grande pomeriggio di pallavolo".

Una squadra costruita per vincere ogni incontro quella dell’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Costruita con atlete in grado di fare la differenza e bene allenate da coach Jimenez, altro veterano della categoria. Hanno lavorato senza tralasciare nulla durante la settimana. Anche perché come ha dichiarato la centrale siciliana Barbara Murri: “Temiamo la prossima trasferta, sia dal punto di visto logistico, perché è impegnativa, sia perché Arzano come Santa Teresa in casa ha un grande pubblico”.

Si gioca al consueto orario delle ore 16. Arbitri dell'incontro Francesco Mastrogiovanni e Valeria Montauti. Riposano Trapani e Melendugno mentre un'altra sfida da tenere d'occhio è quella fra Terrasini e Castellana Grotte.