Tennis, Challenger di Helsinki: Brancaccio eliminato da Sels L'olandese ha battuto in tre set l'azzurro che nel primo turno aveva superato Laaksonen.

E’ durata due turni la corsa di Raul Brancaccio al torneo Challenger indoor di Helsinki. In terra finlandese il tennista di Torre del Greco, dopo aver battuto lo svizzero Laaksonen con un doppio 6-3, non è riuscito a superare lo scoglio rappresentato dall’olandese Sels.

Contro il numero 133 della classifica ATP, l’azzurro era partito benissimo vincendo per 6-4 il primo set, ma non è riuscito a tenere lo stesso livello di gioco per tutta la partita. L’olandese, numero otto del seeding del torneo finlandese, si è imposto in rimonta aggiudicandosi il secondo e il terzo set per 6-3 6-2.

Brancaccio al momento è il numero 186 della classifica ATP e il suo obiettivo è quello di entrare nel tabellone di qualificazione al primo Slam del 2023, gli Australian Open.