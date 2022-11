Turris-Latina: disposti 5 daspo dalla Questura di Napoli Ecco quanto accertato dalla Polizia di Stato e le decisioni assunte nei confronti di 5 persone

Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di 5 anni, per 3 tifosi della Turris, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, disposto dalla Questura di Napoli. Al termine del match Turris-Latina del 6 novembre scorso, allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco, i tre ultras hanno atteso il passaggio dei tifosi ospiti in pullman con il volto coperto e brandendo bastoni. Pronto l'intervento degli agenti di Polizia di Stato con l'arresto per possesso di mazze (4 di cui una ferrata) in occasione di manifestazione sportive.

Lancio di pietre al pullman dei tifosi ospiti

Ai tre daspo se ne aggiungono altri due, di 5 e 8 anni, emessi nei confronti di un 44enne e di 24enne rei di aver lanciato pietre contro il pullman dei tifosi pontini in occasione dello stesso match nei pressi dello svincolo autostradale Ponticelli-Barra. Anche in questo caso era stato pronto l'intervento degli agenti del Commissariato di Torre del Greco, che avevano arrestato i due tifosi per lancio di materiale pericoloso.