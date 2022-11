Turris ko col Pescara (2-3), Di Michele: "Il gruppo vuole uscire dalla crisi" Serie C: seconda sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime 6 gare di campionato per i corallini

Sconfitta casalinga per la Turris, il Pescara passa al "Liguori" con il finale di 3-2. Sembrava tutto in controllo per gli abruzzesi dopo il 2-0 di Mora con il vantaggio firmato da Brosco nel primo tempo, ma nel finale l'autorete di Cuppone riaccende la sfida. Gyabuaa richiude il match, Ercolano accorcia nuovamente le distanze, ma è troppo tardi. La Turris rimedia la seconda sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime 6 gare di campionato. Manca ancora la prima vittoria nella gestione Di Michele.

Il tecnico: "Gli episodi ci condannano, ma niente alibi"

"C'è stata una grande reazione, è una squadra che risulta debole per mentalità anche a causa dei risultati. - ha spiegato il tecnico dei corallini, Di Michele - Ci sono poi gli episodi, come a Cerignola, con il Latina, ma anche questa sera: sono cose che incidono nel risultato, che tolgono alla squadra, che sta cercando identità. Oggi però ho visto una squadra che vuole uscire dal momento che vive. Il Pescara non ci ha schiacciato".

Il tabellino

Turris-Pescara 2-3

Marcatori: 21' pt Brosco (P), 19' st Mora (P), 44' st aut. Cuppone (T), 47' st Gyabuaa (P), 49' st Ercolano (T)

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa (38’ st Ercolano); Gallo, Taugourdeau (26’ st Vitiello), Haoudi (22’ st Acquadro); Giannone, Longo (22’ st Maniero), Leonetti. All. Di Michele. A disp. Fasolino, Donini, Aquino, Di Nunzio, Ercolano, Ardizzone, Primicile, Invernizzi, Nocerino, Stampete

Pescara (4-3-3): Sommariva; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani (23’ st De Marino); Aloi (15’ st Gyabuaa), Kraja, Mora; Cuppone, Kolaj (15’ st Tupta); Vergani (23’ st Lescano). All. Colombo. A disp. D’Aniello, Ingrosso, Saccani, Palmiero, Germinario, Crecco, D’Aloia, Delle Monache

Arbitro: Saia

Ammoniti: Leonetti (T), Milani (P), Manzi (T), Mora (P)

Recupero: 1' pt, 4' st