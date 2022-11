Gallo rilancia la Turris: vittoria preziosa a Messina, il tabellino Tre punti fondamentali per la squadra corallina, prima vittoria per Di Michele

Il gol di Gallo al 76' regala tre punti fondamentali alla Turris, la prima vittoria a Di Michele sulla panchina dei corallini e il rilancio in chiave salvezza. La squadra di Torre del Greco ritrova la vittoria: passa a Messina con il finale di 1-0 e sale a quota 18 punti rimettendosi in scia playoff e allungando sulla zona playout. Poco prima del gol di Gallo, Messina in 10 per l'espulsione rimediata da Mallamo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Messina-Turris 0-1

Marcatori: 76' Gallo

Messina (3-4-3): Daga; Angileri, Trasciani, Berto; Fiorani, Mallamo, Fofana, Fazzi (67' Konate); Grillo, Balde, Catania (67' Iannone). All. Auteri. A disp. Lewandowski, Capilli, Ferrini, Filì, Versienti, Marino, Napoletano, Curiale, Zuppel.

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa; Gallo, Ardizzone (46' Vitiello), Acquadro; Giannone (46' Ercolano), Longo, Leonetti. All. Di Michele. A disp. Donini, Fasolino, Invernizzi, Di Nunzio, Taugourdeau, Haoudi, Di Franco, Stampete, Santaniello, Maniero

Arbitro: Calzavara

Ammoniti: Longo (T), Ardizzone (T), Catania (M), Konate (M), Frascatore (T), Boccia (T), Angileri (M)

Espulsi: Mallamo (M)