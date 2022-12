Turris - Fidelis Andria 0-0: Giannone spreca dal dischetto, il tabellino L'occasione del vantaggio vola via dagli undici metri: non arriva la seconda vittoria di fila

Tanto passa per i primi minuti di gioco con il rigore conquistato dalla Turris (fallo di mano di Arrigoni sul tiro di Gallo), ma i corallini sprecano con Giannone la chance per portarsi in vantaggio: Savini salva la Fidelis Andria sul penalty e sul tentativo successivo dopo la prima parata da parte di Acquadro. Finale di 0-0 al "Liguori" tra i ragazzi di Di Michele e i pugliesi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

Turris - Fidelis Andria 0-0

Turris (4-3-3): Perina; Manzi, Boccia, Frascatore, Contessa (52’ Vitiello); Gallo, Ardizzone (52’ Haoudi), Acquadro; Giannone (68’ Ercolano), Longo (52’ Maniero), Leonetti. All. Di Michele. A disp. Donini, Fasolino, Primicile, Di Franco, Nocerino, Stampete

F. Andria (4-3-3): Savini; Fabriani (76’ Mariani), Milillo, Dalmazzi, Ciotti; Djibril, Arrigoni, Zenelaj (46’ Candellori); Pavone, Sipos (46’ Urso), Bolsius (88’ Orfei). All. Doudou. A disp. Zamarion, Tortorelli, Hadziosmanovic, Graziano, Mercurio, Delvino, Alba, Tulli, Persichini

Arbitro: Virgili

Ammoniti: Arrigoni (F), Contessa (T), Zenelaj (F), Longo (T), Ardizzone (T), Fabriani (F), Gallo (T), Pavone (F), Ciotti (F), Tulli (F)