Volley, B1: Luvo Barattoli Arzano alle prese con l'esame Melendugno Il presidente Raffale Piscopo: "Massimo impegno per avere sempre il palazzetto pieno".

Luvo Barattoli nuovo test severo: domani (sabato 10 dicembre 2022) alle ore 16 al Palazzetto dello Sport di Arzano arriva il Melendugno. Per la capolista del campionato di serie B1 femminile, come diceva Eduardo: “Gli esami non finiscono mai”. Anche questa volta l’ostacolo che il campionato mette sulla strada delle arzanesi è tutt’altro che agevole. Il presidente Raffaele Piscopo ha dichiarato di temere molto in considerazione la squadra avversaria: “Loro hanno costruito una squadra solida ed esperta con il chiaro obiettivo di ottenere il massimo da questo campionato. Arrivano sul nostro campo con il chiaro intento di sgambettare la capolista. Le nostre ragazze sanno bene che dovendo gareggiare da prima della classe, in ogni partita si troveranno di fronte sestetti che duplicheranno le forze nel tentativo di giocare loro un brutto scherzo”.

Il Narconon Melendugno arriva ad Arzano al quarto posto della classifica con 15 punti all'attivo e 7 gare giocate (al pari del Volleyro), la Luvo Barattoli che invece riposerà di nuovo all'ultima giornata è al comando a quota 23 punti.

"Chiaro che il nostro intento è quello di scendere in campo e conquistare l'intera posta in palio ed allungare il distacco dalle pugliesi. In caso contrario, visto che il campionato è ancora lungo, non cambieremo di certo quello che resta il nostro obiettivo stagionale" conclude il presidente dell’Arzano Volley Raffaele Piscopo che aggiunge: “Stiamo cercando di regalare ai nostri sostenitori il nostro massimo impegno. Siamo contenti di essere ripagati con tanto affetto. Gli spalti sono sempre stati pieni e sono convinto che continuando di questo passo lo saranno sempre di più”.

Interessante anche lo scontro fra Santa Teresa di Riva e Volleyro, la squadra romana sarà la prossima avversaria dell'Arzano. Ad osservare il turno di riposo saranno Castellana Grotte e Baronissi.