Calcio Serie D, l'Afragolese denuncia: "Agguato con bastoni e bomba carta" Il club: "Fino a fine campionato tutte le partite dell'Afragolese saranno disputate a porte chiuse"

Agguato al pullman della squadra con bastoni e bomba carta: è la denuncia dell'Afragolese tramite nota pubblicata sui canali ufficiali social dal club. La squadra, partecipante al girone H di Serie D, era reduce dal ko rimediato contro il Città di Fasano, giocata a Cercola per l'indisponibilità del "Luigi Moccia" di Afragola.

"Tutte le gare casalinghe si giocheranno a porte chiuse"

"L'Afragolese 1944 intende denunciare un agguato subito dalla squadra al rientro nel comune di Afragola.

Un gruppo di alcuni tifosi ha assaltato il pullman della squadra danneggiandolo con bastoni e facendo esplodere una bomba carta causando panico tra i calciatori ed alcuni familiari (compresi i bambini) presenti nella zona dove erano ubicate le auto in sosta degli stessi. Solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e la mediazione del titolare dell'autorimessa, i tesserati rossoblù hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni.

La società, indignata ed offesa da questo vile comportamento, condanna con fermezza il gesto di violenza subita e comunica che fino alla fine del campionato tutte le partite dell'Afragolese saranno disputate a porte chiuse. Le contestazioni civili sono conseguenza di carenza di risultati e sono tollerabili, ma non devono mai essere premeditate come accaduto oggi che dopo soli tre minuti di gioco si è inveito contro squadra, staff tecnico e dirigenza con particolare riferimento al Presidente Raffaele Niutta e con maggiore veemenza al termine della gara, fino al vile agguato subito. La violenza personale non l'accettiamo ne adesso ne mai, tutto ha un limite e quello subito stasera è inaccettabile".

Foto: pagina ufficiale Facebook Afragolese 1944