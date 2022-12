Turris ko, la Virtus Francavilla batte i corallini (3-1) Serie C: decima sconfitta in campionato per la squadra di Torre del Greco

La Turris rimedia la seconda sconfitta consecutiva contro la Virtus Francavilla: finale di 3-1 per la squadra biancazzurra che vola con la doppietta di Murilo e il rigore di Patierno. Nel finale arriva il gol corallino firmato da Stampete. Ecco la decima sconfitta in campionato per la squadra di Torre del Greco, che chiude il 2022 in zona playout con 20 punti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventesima Giornata

Virtus Francavilla - Turris 3-1

Marcatori: 23' Murilo (V), 55' Murilo (V), 62' rig. Patierno (V), 93' Stampete

V. Francavilla: Avella; Idda, Minelli, Caporale; Murilo (85' Cardoselli), Cisco, Risolo, Macca (76' Di Marco), Pierno (76' Tchetchua); Patierno, Maiorino (86' Ejesi). All. Calabro. A disp. Carella, Enyan, Giorno, Mastropietro, Miceli, Negro, Romagnoli.

Turris: Perina; Zampa (73' Aquino), Boccia, Frascatore; Vitiello (88' Stampete), Haoudi, Gallo, Ardizzone, Finardi (53' Ercolano); Maniero, Longo. All. Di Michele. A disp. Di Franco, Di Nunzio, Fasolino, Nocerino.