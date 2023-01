Nuoto di fondo: in raduno con Paltrinieri anche tanti campani In Egitto ci saranno diversi atleti del Circolo Canottieri Napoli e i fratelli Sanzullo.

Il 2022 è stato un grande anno per i fondisti azzurri. Gli Europei ad Ostia sono stati trionfali e nel 2023 bisognerà confermare i grandi risultati ottenuti. Intanto la Nazionale lavora senza soste e continuerà a farlo anche col secondo collegiale dell’anno in programma in Egitto, precisamente a Sharm el Sheik, da domani sabato 14 gennaio fino al 12 febbraio.

Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha convocato tutti i big azzurri tra cui il fenomeno Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) e diversi atleti del Circolo Canottieri Napoli come Domenico Acerenza, Andrea Manzi, e i fratelli Mario (campione d’Europa della 25 km) e Pasquale Sanzullo.

Con loro saranno in Egitto Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto), Andrea Filadelli (Superba Nuoto), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros) e Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba Nuoto). Oltre al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, lo staff sarà completato dai tecnici Fabrizio Antonelli, Fabio Venturini e Alessandro Varani, il tecnico biomeccanico Roberto Baldassarre e i fisioterapisti Maurizio Zaia e Federica Borghino.