A Potenza Irma Testa trascina l’Italboxe Portogallo annichilito, successi anche per Canfora e Prisciandaro.

A Potenza l’Italboxe ha battuto nettamente il Portogallo. Sul ring del PalaRosellino tra le più attese c’era sicuramente Irma Testa che non ha deluso le attese. La campana ha dominato il proprio match contro Marine Camara. Successo anche per la napoletana Assunta Canfora su Mariam Rautemberg e da segnalare la vittoria di Erika Prisciandaro contro Gabriella Laudnao. e di Alessia Mesiano su Carolina Ferrerira. Il risultato finale è stato di 8-0 per gli azzurri che hanno surclassato in tutti i match i lusitani.

RISULTATI ITALIA VS PORTOGALLO:

86 Kg Yohan Acosta WP vs Josè Rodrigues

63 Kf Susie Canfora WP vs Miriam Rautemberg

54 Kg Federico Serra WP vs David Pina

71 Kg Francesco Magrì WP vs Armando Naè

60 Kg Alessia Mesiano WP vs Carolina Ferreira

67 Kg Gigi Malanga WP vs Josè Bolela

50 Kg Erika Prisciandaro WP VS Gabriella Laudnao

+ 92 Kg Diego Lenzi WP vs Iuri Fernandez

57 Kg Irma Testa WP vs Marine Camara