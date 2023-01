Boxe, Testa: "Contenta di essere tornata a combattere in Italia" A Potenza grande accoglienza per la campana che era seguita da tutta la famiglia.

Il suo obiettivo è chiaro: prima il Mondiale a marzo, poi i giochi Olimpici di Parigi 2024. L’asticella si alza e Irma Testa è pronta a rispondere presente. Il percorso di avvicinamento sarà studiato passo dopo passo senza lasciare nulla al caso. Intanto la campionessa partenopea è tornata a combattere, dopo tanto tempo, in Italia. Lo ha fatto a Potenza dove la squadra azzurra ha incontrato e battuto per 8-0 il Portogallo. "Sono contenta" ha raccontato emozionata la campana. Sono finalmente tornata a combattere in Italia con la maglia azzurra, cosa che non facevo da quasi tre anni. E' stato bello farlo davanti a questo meraviglioso pubblico di Potenza e alla mia famiglia, venuta appositamente per vedermi da Torre Annunziata”.

Tifosi speciali per un match vinto agevolmente con la lusitana Marine Camara, un buon test in vista dei prossimi impegni. “Credo che sia per me, sia per tutti i miei compagni e le mie compagne di squadra, quello contro il Portogallo sia stato un ottimo test –conclude- in vista degli importantissimi impegni che ci attendono in questo 2023".

A marzo a Nuova Delhi in India si farà sul serio. Sul ring Irma Testa e compagne potranno trovare avversarie di una categoria superiore e soprattutto le stesse rivali contro le quali bisognerà lottare per coronare il sogno di salire sul podio Olimpico nel 2024.