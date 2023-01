Boxe, Testa in raduno ad Assisi con la Nazionale La ragazza di Torre Annunziata è concentrata sui Mondiali in India.

Tornare a combattere in Italia dopo tre anni e mezzo, in più con la maglia azzurra, ha emozionato Irma Testa. La vittoria a Potenza contro la portoghese Camara è stato un momento di gioia e un test importante verso i Mondiali di Marzo in India.

E’ in quel contesto che Irma Testa proverà a fare un ulteriore salto di qualità per salire sul gradino più alto del podio. Sarebbe il miglior viatico verso il 2024 e le Olimpiadi di Parigi. Intanto però bisogna allenarsi e farlo bene. Non va lasciato nulla al caso. La campana lo sa bene. E' una perfezionista.

Da oggi è in raduno al Centro Nazionale di Assisi, dove ormai da anni vive e si allena, con lo staff tecnico guidato da Emanuele Renzini e composto da Riccardo D’Andrea, Laura Tosti, Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi, Massimo Alota e il preparatore atletico Mattia Tanti. In raduno in questi giorni ci saranno anche le altre ragazze campane come Sirine Charaabi, Assunta Canfora e Angela Carini.