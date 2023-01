Turris-Picerno 1-1: Leonetti risponde a Golfo, il tabellino Dall'arrivo di Fontana tre pareggi di fila per i corallini, sempre più in zona playout

Leonetti realizza il gol del pari: la Turris strappa il punto contro il Picerno, in vantaggio con Golfo al 74'. Nei secondi finali, poco prima del recupero, l'ala va a segno per l'1-1, che determina il terzo pareggio consecutivo per gli uomini di Fontana. La Turris non riesce a trovare la vittoria, che manca dal 27 novembre scorso.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Turris-Picerno 1-1

Marcatori: 74' Golfo (P), 89' Leonetti (T)

Turris (4-3-3): Perina; Vitiello, Miceli, Di Nunzio, Contessa; Franco, Maldonado (77' Leonetti), Haoudi (55' Gallo); Ercolano (82' Longo), Maniero, Guida. All. Fontana. A disp. Donini, Fasolino, Taugourdeau, Santaniello, Giannone, Invernizzi, Zampa, Finardi

Picerno (4-2-3-1): Albertazzi; Novella (80' Allegretto), Ferrani, Garcia, Guerra; De Ciancio, Dettori; Kouda (60' Emmausso); Ceccarelli (46' Golfo), D’Angelo (77' Setola); Santarcangelo (60' Diop). All. Longo. A disp.: Rossi, Albadoro, Pagliai, Monti, Gammone

Arbitro: Bordin

Ammoniti: De Ciancio (P), Gallo (T), Vitiello (T), Diop (P)