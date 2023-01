Giugliano-Latina 1-1: Gladestony per i tigrotti, pari di Fabrizi. Il tabellino Terzo pareggio consecutivo e medesimo risultato per i gialloblu di Di Napoli

Risultato di 1-1 al "Partenio-Lombardi" tra il Giugliano e il Latina: Gladestony lancia i tigrotti al 32' (1-0 all'intervallo). Nella ripresa Fabrizi, inserito in avvio del secondo tempo, realizza al 50' il gol dell'1-1 che si conferma fino alla fine. Quota 30 per i gialloblu, ancora in zona playoff.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Giugliano-Latina 1-1

Marcatori: 32' Gladestony (G), 50' Fabrizi (L)

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo, C. Poziello; Di Dio, Felippe M. (83' Nocciolini), Ceparano (80' Eyango), Gladestony, Oyewale (63' Iglio); Piovaccari (62' Sorrentino), Salvemini. All. Di Napoli. A disp. Ciuferri, Coprean, Felici, Gomez, R. Poziello, Rondinella, Scanagatta, Scognamiglio, Viscovo.

Latina (3-5-2): Tonti; De Santis (81' Calabrese), Celli, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Bordin, Tessiore (74' Barberini), Carissoni; Riccardi (46' Fabrizi), Belloni (46' Margiotta). All. Di Donato. A disp. Cardinali, Di Mino, Gallo, Giannini, Nori, Pellegrino.

Arbitro: Djurdjevic

Ammoniti: Oyewale (G), Gladestony (G), Salvemini (G)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928