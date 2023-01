Basket: il PalaBarbuto di Napoli ospiterà le Final Eight della Next Gen Cup Il presidente della Gevi, Grassi: "Orgogliosi di ospitare l'evento"

Il PalaBarbuto di Napoli ospiterà le Final Eight dell'IBSA Next Gen Cup 2023, il torneo a cui parteciperanno le formazioni under 19 delle 16 squadre di Serie A. Appuntamento da lunedì 10 a mercoledì 12 aprile con la Gevi Napoli decisiva nell'organizzazione.

Gandini (LBA): "La Gevi ha riportato a Napoli il grande basket"

"L’impegno e la passione della società presieduta da Federico Grassi hanno saputo riportare la città partenopea nel basket di vertice. - ha affermato il presidente della LegaBasket Serie A, Umberto Gandini - Ora si unisce a noi per organizzare la fase finale di una manifestazione nella quale la LBA sta dedicando particolare attenzione con l’obiettivo di premiare sempre più i grandi sforzi che i nostri club dedicano alla cura dei loro settori giovanili".

Grassi: "Ringraziamo la LegaBasket Serie A"

"Napoli ha un’antica storia legata al basket e la nostra giovane società sta investendo molto per farne anche il suo futuro. - ha affermato il presidente della Gevi, Federico Grassi - Il rapporto con la Federazione e con la LegaBasket Serie A è davvero solido e siamo sempre orgogliosi di ospitare grandi eventi. Dopo la Nazionale maschile e quella femminile, ora arriva un’altra grande manifestazione come la fase finale della Next Gen legata ai giovani, tantissimi dei quali sono tornati al PalaBarbuto e si sono riavvicinati al basket per seguire le partite della Gevi Napoli Basket ricreando un bellissimo clima intorno alla società. Ringrazio tutta la LegaBasket Serie A ed il presidente Umberto Gandini, per aver creduto ancora una volta nella nostra città”.