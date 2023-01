Il derby è del Giugliano: Turris ko (0-2), il tabellino Ottavo posto a quota 33 punti per i tigrotti, corallini ancora senza un rilancio vero e proprio

Al 77' Salvemini, al 90' Oyewale: il Giugliano passa al "Liguori", batte la Turris con il finale di 2-0 e ritrova il successo firmando un colpo utile per la stabilità in zona playoff. La squadra di Torre del Greco non riesce a sbloccarsi e resta quartultima forza del torneo con 23 punti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Turris-Giugliano 0-2

Marcatori: 77' Salvemini, 90' Oyewale

Turris (4-3-3): Perina, Vitiello, Miceli, Frascatore, Contessa (64' Boccia); Franco (82' Longo), Maldonado, Haoudi; Ercolano (64' Giannone), Maniero, Guida (46' Leonetti). All. Fontana. A disp. Acquadro, Di Nunzio, Donini, Fasolino, Finardi, Invernizzi, Santaniello, Stampete, Taugourdeau

Giugliano (3-5-2): Sassi, Scognamiglio, Biasol, Poziello; Di Dio, Ceparano (65' De Rosa), Iglio (82' Rondinella), Eyango (64' Felippe), Oyewale; Sorrentino (74' Piovaccari), Salvemini (82' Basha). All. Di Napoli. A disp. Coprean, Ciuferri, Gomez, Nocciolini, Poziello R., Scanagatta, Viscovo, Zullo.

Arbitro: Angelucci

Ammoniti: Miceli (T), Ceparano (G), Frascatore (T), Franco (T), Contessa (T), Rondinella (G), Haoudi (T)