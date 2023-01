La Juve Stabia passa a Viterbo (0-1), il tabellino Serie C: esordio vincente per Lucenti sulla panchina delle vespe al "Rocchi"

Alla Juve Stabia basta il gol realizzato da Silipo dopo 12 minuti per vincere al "Rocchi" di Viterbo. Finale di 1-0 per le vespe in terra laziale e prima vittoria per Lucenti sulla panchina della squadra di Castellammare dopo le dimissioni di Colucci.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Viterbese - Juve Stabia 0-1

Marcatori: 12' pt Silipo (J)

Viterbese: Bisogno; Megelaitis, Semenzato, Ricci, Riggio, D’Uffizi (1′ st. Marotta), Pavlev, Polidori, Andreis (1′ st. Barillà), Rodio (35′ st. Montaperto), Devetak. All. Lopez. A disp. Dekic, Minucci; Rabiu, Monteagudo, Mbaye, Renault, Spolverini, Cats

J. Stabia: Barosi; Maggioni (34′ st. Maselli), Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Altobelli, Ricci (44′ st. Gerbo); D’Agostino (44’st. Zigoni), Pandolfi, Silipo (39′ Guarracino). All. Lucenti. A disp. Russo, Esposito; Dell’Orfanello, Carbone, Picardi, Vimercati

Arbitro: Giordano

Ammoniti: Andreis (V), Altobelli (JS), D’Uffizi (V), Barosi (JS), Pavlev (V)