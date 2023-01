Scherma, CDM spada: Cuomo fuori al primo turno Il napoletano è stato fermato all'ultima stoccata dall'austriaco Biro

Il Grand Prix FIE andato in scena sulle pedane di Doha non ha sorriso ai colori azzurri. La squadra maschile e quella femminile tornano a casa senza medaglie. Tra gli uomini il migliore è stato Luca Diliberto che ha chiuso al 27° posto, mentre tra le ragazze Fiamingo e Bozza si sono fermate nei quarti di finale.

C’era in gara anche Valerio Cuomo che sabato aveva superato senza troppi affanni la fase di qualificazione. L’avventura nel tabellone dei miglior 64, però, è durata poco. Il forte atleta partenopeo ha dato vita ad un primo assalto molto equilibrato contro l’austriaco Biro deciso solo all’ultima stoccata. L’azzurro ha ceduto per 15-14 dovendo subito abbandonare le proprie ambizioni per la gara odierna. Ha chiuso con un anonimo 53° posto. La prova è stata vinta dall’ungherese Gergely Siklosi in finale contro il cubano naturalizzato belga Neisser Loyola. Adesso bisognerà tornare a casa per allenarsi al meglio in vista della prossima tappa di Coppa del Mondo, quella prevista dal 23 al 25 febbraio a Barcellona.

GRAND PRIX FIE SPADA MASCHILE – Doha (QAT), 29 gennaio 2023



Tabellone da 32

Reizlin (Ukr) b. Diliberto (ITA) 13-9

Tabellone da 64

Diliberto (ITA) b. McDowald (Usa) 15-12

Bielec (Pol) b. Cimini (ITA) 12-11

Biro (Aut) b. Cuomo (ITA) 15-14

Matsumoto (Jpn) b. Di Veroli (ITA) 12-11

Koch (Hun) b. Piatti (ITA) 13-10

Priinits (Est) b. Armaleo (ITA) 13-10

Crook (Aus) b. Garozzo (ITA) 15-10

Classifica (238): in pedana Gergely Siklosi (Hun), Akira Komata (Jpn), Neisser Loyola (Bel), Yannick Borel (Fra).

Gli italiani: 27. Luca Diliberto, 38. Davide Di Veroli, 42. Filippo Armaleo, 44. Gabriele Cimini, 52. Enrico Garozzo, 53. Valerio Cuomo, 63. Enrico Piatti, 65. Giulio Gaetani, 68. Giacomo Paolini, 84. Andrea Vallosio, 89. Gianpaolo Buzzacchino, 115. Andrea Santarelli.