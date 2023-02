Arzano Volley, convocazione azzurra per la palleggiatrice Giada Ianuale La campana sarà impegnata col Club Italia del Sud dal 20 al 24 febbraio a Barletta.

Emozione azzurra per Giada Ianuale. La palleggiatrice delle giovanili dell’Arzano Volley figura nelle convocazioni del Club Italia del Sud. La rappresentativa della Federazione Italiana Pallavolo sosterrà uno stage di allenamento a Barletta dal 20 al 24 febbraio.

Un altro tassello importante per la società arzanese che anno dopo anno riesce ad offrire sempre atlete interessanti ai tecnici delle varie rappresentative nazionali. “Una bella notizia non solo per Giada ma per l’intera famiglia dell’Arzano Volley -commenta il direttore tecnico Antonio Piscopo- premiato il suo grande impegno negli allenamenti e in partita”.

Ad accogliere la giovane promessa arzanese, fra gli altri, lo staff tecnico della rappresentativa azzurra composto dal primo allenatore Daniele Turino, dai vice Angelo Polignano e Marica Sicuranza, dal ct dell'Under 16 Pasquale D'Aniello e dal direttore tecnico Marco Mencarelli.

Giada Ianuale, palleggiatrice, nata il 22 novembre del 2007 per 180 cm di altezza è nelle giovanili dell’Arzano Volley dall’estate del 2021.

Figlia d’arte, con i genitori che vantano carriere di tutto rispetto. A cominciare dalla mamma Luisa Corallo, ex cestista che ha avuto la soddisfazione di sollevare anche la Coppa dei Campioni. Papà Amedeo invece, ha vissuto momenti importanti nella pallavolo della regione Campania arrivando a giocare fino in serie A1 con l’Italcementi Battipaglia nell’ormai lontano 1989-90, prima di passare alla panchina.