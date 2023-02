Giugliano: pari col Messina (2-2). Proteste nel finale per un gol annullato I tigrotti non sfruttano il doppio vantaggio firmato dopo 38 minuti

Il Giugliano spreca il doppio vantaggio e si fa riprendere dal Messina: finale di 2-2 con le reti gialloblu realizzate da Salvemini al 22' e da Rondinella al 38', prima del gol di Balde al 41' che accorcia le distanze e di Berto al 56' per il pari. Proteste nel finale per un gol annullato su decisione dell'assistente di Di Reda, direttore di gara al "Partenio-Lombardi".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Giugliano-Messina 2-2

Marcatori: 22’ Salvemini (G), 38’ Rondinella (G), 41’ Baldé I. (M), 56’ Berto (M)

Giugliano (3-5-2): Sassi; Scognamiglio, Biasiol, Poziello C.; Rondinella, Ceparano (78’ Felippe), Iglio (53’ De Rosa, 64’ Eyango), Gladestony, Oyewale (64’ Di Dio); Piovaccari (78’ Sorrentino), Salvemini. All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Coprean, Zullo, Gomez, Ciuferri, Poziello R., Felici, Basha, La Monica

Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Ferrini, Ferrara, Berto, Celesia (77’ Iannone); Mallamo, Konate (46’ Versienti); Marino (46’ Fofana), Baldé I., Kragl (77’ Grillo); Perez (89’ Zuppel). All. Raciti. A disp. Lewandowski, Baldé H., Trasciani, Fiorani, Napoletano, Curiale.

Arbitro: Di Reda

Ammoniti: Ceparano (G), Celesia (M), Versienti (M), Poziello C. (G), Fofana (M), Eyango (G), Scognamiglio (G), Di Napoli (G)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928