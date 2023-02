L'Italrugby sogna con la meta di Capuozzo ma la Francia la spunta nel finale In campo negli ultimi minuti anche il napoletano Fusco.

L’Italrugby sogna dal fischio d'inizio fino all’ultimo minuto l’impresa contro la Francia prima di arrendersi alla maggiore esperienza degli avversari. Allo Stadio Olimpico, nel primo match del Guinness Sei Nazioni 2023, è finita 29-24 per gli ospiti che hanno portato a casa il Trofeo Garibaldi.

La partita non è stata bellissima dal punto di vista tecnico, ci sono stati tanti errori e i galletti in particolare sono stati abbastanza indisciplinati rispetto al solito. L’Italrugby però ha gettato ripetutamente il cuore oltre l’ostacolo dimostrando di essere pronta per sfidare la numero 2 del ranking mondiale. Ancora una volta tra i migliori in campo il franco-napoletano Ange Capuozzo, autore di una meta, e di tante giocate di livello assoluto che hanno infiammato lo stadio Olimpico.

In campo, a sei minuti dal fischio di chiusura, anche il napoletano Alessandro Fusco che ha sostituito Varney per provare l’assalto finale. Il grande rammarico della squadra azzurra sono i due errori dalla piazzola di un fantastico Allan, che non è riuscito a spedire tra i pali l’ovale dopo la meta del solito Capuozzo e un piazzato nel momento più caldo della gara anche se da distanza siderale.

L’Italrugby però c’è, ha confermato quanto di buono fatto vedere nei test match di novembre e ora può presentarsi ai prossimi impegni con grande fiducia.

Il Tabellino Del Match:

Roma, Stadio Olimpico

GUINNESS SIX NATIONS

Domenica 5 febbraio 2023 | kick-off ore 16:00



ITALIA v FRANCIA 24-29 (p.t. 14-19)

Marcatori: PT 5’ m. Flament, t. Ramos (0-7); 13’ c.p, Allan (3-7); 19’ m. Ramos, n.t. (3-12); 22’ c.p. Allan (6-12); 27’ m. Dumortier, t. Ramos (6-19); 32’ m. Capuozzo, n.t. (11-19); 40’ c.p. Allan (14-19). ST 46’ c.p. Ramos (14-22); 52’ m. tecn. Italia (21-22); 62’ c.p. Allan 24-22; 67’ m. Jalibert, t. Ramos (24-29).

Italia: 15 Capuozzo; 14 Bruno (67’ Padovani), 13 Brex, 12 Morisi, 11 Menoncello; 10 Allan, 9 Varney (74’ Fusco); 8 L. Cannone (69’ Pettinelli), 7 Lamaro (C), 6 Negri (66’ Zuliani); 5 Ruzza, 4 N. Cannone (69’ Iachizzi); 3 Ferrari (57’ Ceccarelli), 2 Nicotera (69’ Bigi), 1 Fischetti (69’ Zani).

All. Kieran Crowley

A disposizione: 16 Bigi, 17 Zani, 18 Ceccarelli, 19 Iachizzi, 20 Pettinelli, 21 Zuliani, 22 Fusco, 23 Padovani

Francia: 15 Ramos; 14 Penaud, 13 Fickou, 12 Moefana, 11 Dumortier; 10 Ntamack (66’ Jalibert), 9 Dupont (c); 8 Alldritt (62’ Macalou), 7 Ollivon, 6 Jelonch; 5 Willemse (54’ Taofifenua), 4 Flament; 3 Atonio (52’ Falatea), 2 Marchand (62’ Barlot), 1 Baille (52’ Wardi).

All. Fabien Galthié

A disposizione: 16 Barlot, 17 Wardi, 18 Falatea, 19 Taofifenua, 20 Lavault, 21 Macalou, 22 Le Garrec, 23 Jalibert

Arbitro: Matthew Carley (RFU)

Assistenti: Nic Berry (RA) e Jordan Way (RA)

TMO: Ben Whitehouse (WRU)

Cartellini: 52’ Ollivon (FRA)

Calciatori: Ramos (FRA) 4/6; Allan (ITA) 4/6

Player of the Match: Dupont (FRA)

Note: PT Primo cap per l’esordiente Edoardo Iachizzi. Giornata soleggiata, terreno di gioco in perfette condizioni, spettatori 41.232