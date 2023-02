Basket Serie A: Gevi Napoli - Givova Scafati 71-69. Pancotto: "Grande famiglia" Vittoria preziosa in chiave salvezza per la squadra partenopea al PalaBarbuto

La Gevi Napoli esce vincente da 40 minuti di super sfida nel derby campano contro la Givova Scafati. Finale di 71-69 nella gara valida per il diciottesimo turno del campionato di Serie A. Vittoria preziosa in chiave salvezza per gli uomini di coach Cesare Pancotto. "Faccio i complimenti a tutta la squadra. - ha spiegato il tecnico azzurro - Giocare una partita di questo livello vuol dire che la squadra tiene molto alla maglia che indossa. Dedichiamo questa vittoria alla società, a i tifosi ed a tutto il mio staff di cui sono onorato di essere capo allenatore. Siamo una famiglia, staff tecnico, medico, dirigenziale, voglio ringraziare tutti loro".

Il percorso salvezza

"Ogni partita adesso è importante, non esistono più partite in casa o fuori, il livello si è alzato notevolmente. - ha aggiunto Pancotto - Siamo partiti male, soffrendo a rimbalzo e permettendo secondi tiri. Siamo cresciuti in ogni quarto, nell’ultimo periodo siamo stati bravi a cambiare ritmo. La vittoria è nata dalla difesa, siamo riusciti ad essere aggressivi sui loro tiratori, tenendo le loro percentuali molto basse. Dobbiamo stare attenti in alcune cose, tiri liberi, passaggi sbagliati. Dobbiamo lavorare su questo. Scafati è una squadra di altissimo livello, competere con loro è sempre uno stimolo importante".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Gevi Napoli - Givova Scafati 71-69

Parziali: 9-16, 19-16, 17-12, 26-25

Napoli: Zerini, Howard 5, Young 9, Michineau 21, Dellostro ne, Matera ne, Davis 11, Uglietti, Williams 10, Stewart 15, Zanotti, Sinagra ne. All. Pancotto

Scafati: Stone 3, Okoye 12, Caiazza ne, Mian 3, Hannah 6, Pinkins 17, De Laurentiis ne, Rossato 2, Imbrò, Thompson 16, Tchintcharauli ne, Logan 10. All. Caja

Arbitri: Begnis, Bartoli, Marziali

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969