Serie C: ottimo pari per il Giugliano a Pescara (1-1), il tabellino Al 95' Sorrentino regala un punto importante ai tigrotti. Abruzzesi in 10 dal 61'

Il gol di Sorrentino al minuto 95 regala il pari al Giugliano sul campo del Pescara: ottimo punto per i tigrotti, che sfruttano la superiorità numerica dal 61' a causa del rosso rimediato dall'estremo difensore Plizzari, in terra abruzzese nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Al Pescara non basta il vantaggio firmato da Merola al 50'.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Pescara-Giugliano 1-1

Marcatori: 50' Merola (P), 95' Sorrentino G)

Pescara (4-3-3): Plizzari; Crescenzi, Bosco, Boben, Cancellotti; Aloi (46’ Lescano), Gyabuua (93’ Germinario), Mora; Rafia (76’ Cuppone), Vergani (62’ Sommariva), Merola (76’ Palmiero). All. Colombo. A disposizione: D'Aniello, Mesik, Milani, Ingrosso, Kolaj, Delle Monache

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol (77’ Iglio), Scognamiglio, C. Poziello; Di Dio, R. Poziello (63’ Ghisolfi), Eyango (83’ Sorrentino), Felippe, Oyewale (63’ Rizzo); Salvemini, La Monica (77’ Piovaccari). All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Siamatas, Zullo, Rondinella, Mesisca, Ceperano, Ciuferri, Gomez, Felici

Arbitro: Cherchi

Ammoniti: Mora (P), Scognamiglio, Biasiol (G)

Espulso: 61’ Plizzari (P)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928