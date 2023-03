Rilancio salvezza per la Turris: 2-1 sull'Audace Cerignola, il tabellino Corallini a -5 dal posto utile per la conferma in Serie C senza passare per gli spareggi

Vittoria fondamentale per la Turris, che batte l'Audace Cerignola con il finale di 2-1 al "Liguori" e che si rilancia in chiave salvezza diretta. I corallini passano in vantaggio al 10' con Leonetti, ma i pugliesi rispondono al 24' con Achik. Nel momento più complicato la squadra di Fontana affonda e si riporta avanti con Maniero al minuto 34: è il gol che regala l'intera posta in palio ai biancorossi. Turris a quota 30, in zona playout, a -5 dal posto che la conferma in C senza passare per gli spareggi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Turris - Audace Cerignola 2-1

Marcatori: 10’ Leonetti (T), 24’ Achik (A), 34’ Maniero (T)

Turris (3-4-3): Fasolino; Boccia (86’ Di Nunzio), Miceli, Frascatore; Vitiello (59’ Rizzo), Zampa, Franco (86’ Acquadro), Contessa; Giannone (59’ Haoudi), Maniero (80’ Longo), Leonetti. All. Fontana. A disp. Antolini, D'Alessandro, Finardi, Guida, Maldonado, Perina, Schirò, Taugourdeau.

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Capomaggio, Blondett (70’ Montini), Ligi; Coccia (61’ Righetti), Tascone, Langella (84’ Botta), Zak (70’ Sainz-Maza), Russo; Malcore (84’ D'Andrea), Achik. All. Pazienza. A disp. Allegrini, Bianco, D'Ausilio, Fares, Giofrè, Inguscio, Mengani, Olivera, Samele, Trezza.

Arbitro: Frascaro

Ammoniti: Blondett (A), Langella (A), Ligi (A), Leonetti (T), Capomaggio (A), Acquadro (T)