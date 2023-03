Gevi Napoli ko: la Openjobmetis Varese passa al PalaBarbuto (93-101) Basket (Serie A), coach Pancotto: "Dovevamo difendere per vincere, abbiamo fatto una gara d'attacco"

Sconfitta casalinga per la Gevi Napoli. La squadra azzurra riparte con un ko dopo la lunga pausa. La Openjobmetis Varese passa al PalaBarbuto con il finale di 93-101. "Complimenti a Varese. Abbiamo approcciato bene la partita, ma purtroppo non siamo riusciti a finire allo stesso modo. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Dovevamo difendere per vincere ed invece abbiamo sbagliato volendo giocare una partita d’attacco. Fino a che siamo stati capaci di costruire di squadra abbiamo trovato le migliori soluzioni, creando ottimi tiri. Nell’ultimo quarto abbiamo forzato in attacco, quasi come se fosse una sfida individuale. Tutto ciò ha portato cattivi recuperi difensivi, abbiamo concesso anche tante seconde opportunità. Ci sono molte cose per poter pensare di aggredire la prossima partita, ma bisogna tornare ad avere la consapevolezza che, per raggiungere la salvezza, dobbiamo essere una squadra che difende forte per tutti i 40 minuti".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventesima Giornata

Gevi Napoli - Openjobmetis Varese 93-101

Parziali progressivi: 29-28, 62-56, 78-81

Napoli: Zerini 1, Howard 14,Young 11, Michineau 15, Dellosto ne, Uglietti 6, Wimbush 16, Williams 19, Stewart 11, Zanotti ne, Matera ne, Grassi ne. All. Pancotto

Varese: Ross 23, Woldetensae 10, Reyes 13, De Nicolao 5, Librizzi ne, Virginio, Ferrero, Brown 7, Caruso 18, Owens 6, Johnson 19. All.Brase