Italia-Inghilterra a Napoli il 23 marzo: già venduti 20mila biglietti I costi dei tagliandi partono da 14 euro. E' la prima sfida per le qualificazioni agli Europei

Sono già 20mila i biglietti venduti per Italia-Inghilterra del 23 marzo al "Maradona". Per il ritorno della Nazionale a Napoli dopo 10 anni ci sarà un bel colpo d'occhio. Si tratta della prima gara per le qualificazioni ai prossimi Europei, nei quali la nazionale di Mancini sarà campione in carica. I costi dei biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli over 65. Sugli spalti è prevista la presenza di circa 2.000 tesserati delle società calcistiche partenopee affiliate alla Figc.