Tennis, Challenger di Lugano: Brancaccio elimina Gojowczyk Il campano tornerà in campo mercoledì per sfidare il giovane elvetico Brunold.

All'esordio nel torneo Challenger di Lugano è arrivato un successo importante per Raul Brancaccio. Il campano, numero 4 del seeding svizzero, ha eliminato il tedesco Gojowczyk. Le condizioni indoor del cemento svizzero sembrano piacere al ragazzo di Torre del Greco che ha passeggiato, approfittando anche delle non perfette condizioni del rivale, vincendo il primo set agevolmente per 6-1 e poi usufruendo sull’1-0 nel secondo parziale del ritiro del teutonico.

Vittoria importante per fare strada nel torneo dove al secondo turno, in programma mercoledì 8 marzo, sfiderà lo svizzero Brunold, numero 886 della classifica ATP. Sulla carta un match agevole ma guai a pensare che possa essere facile. Il diciottenne elvetico ha eliminato il francese Guinard, numero 177 del ranking mondiale, imponendosi in rimonta 4-6 6-2 6-2.

Brancaccio deve quindi stare attento all’entusiasmo del giovane padrone di casa che sogna un’altra impresa. Invece, il campano, con un successo potrebbe crearsi una bella occasione per andare avanti e incamerare punti importanti per migliorare la classifica.