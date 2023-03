Scherma, CDM spada: Cuomo in gara al Gran Prix FIE di Budapest Il napoletano sarà impegnato venerdì nel tabellone di qualificazione.

I ritmi della Coppa del Mondo di scherma sono altissimi. Dopo la sciabola tocca alla spada per un nuovo week end di emozioni nella rincorsa alle medaglie. A Budapest, da venerdì 10 a domenica 12 andrà in scena in Grand Prix FIE. Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato in tutto 24 azzurri, 12 uomini e 12 donne, che proveranno a dare battaglia sulle pedane magiare.

Tra i convocati c’è anche il napoletano Valerio Cuomo, che dopo aver vinto la prova zonale degli assoluti, si candida per essere protagonista anche sul palcoscenico internazionale. Due settimane fa, nella tappa in Germania ad Heidenheim, non ha brillato nell’individuale ma ha vinto una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre. Cuomo ha bisogno, un anno dopo il successo di Sochi, di tornare ad essere protagonista. Venerdì, a partire dalle 8:30, comincerà il tabellone di qualificazione. Nelle ultime prove il partenopeo ha avuto difficoltà a superare questo scoglio e a Budapest servirà tirar fuori tutta la grinta e la qualità possibile per ripresentarsi in pedana nella giornata di domenica quando si assegneranno le medaglie.

Gli azzurri nella trasferta di Budapest saranno seguiti dal Responsabile d’arma Dario Chiadò e dei maestri Alessandro Bossalini, Andrea Candiani, Enrico Di Ciolo e Giacomo Falcini. Presente anche per lo staff medico il fisioterapista Maurizio Iaschi.

GRAND PRIX SPADA MASCHILE E FEMMINILE – Budapest (Hun), 10-12 marzo 2023

Azzurri spada maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti.

Azzurre spada femminile: Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Alessia Pizzini, Gaia Traditi.

Responsabile d’arma: Dario Chiadò

Staff tecnico: Alessandro Bossalini, Andrea Candiani, Enrico Di Ciolo, Giacomo Falcini

Staff medico: Maurizio Iaschi

IL PROGRAMMA

Venerdì 10: Fase a gironi e tabellone di qualificazione spada maschile

Sabato 11: Fase a giorni e tabellone di qualificazione spada femminile

Domenica 12: Tabellone principale da 64 maschile e femminile