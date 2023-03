Sei Nazioni, Italrugby: contro il Galles non c'è Capuozzo, Fusco in panchina Il napoletano spera di essere del match nella ripresa per dare il suo apporto alla squadra.

Il Galles, squadra battuta lo scorso anno fuori casa, è pronto a far visita agli azzurri in cerca di riscatto. Appuntamento sabato alle 15:15 quando allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il quinto e penultimo turno del Sei Nazioni 2023.

La squadra di Kieran Crowley dovrà rinunciare al franco-napoletano Ange Capuozzo, tornato a casa dopo il trauma alla spalla subito nel match perso contro l’Irlanda. Assenza pesantissima a cui il tecnico neozelandese ha deciso di sopperire inserendo nel ruolo di estremo Tommaso Allan. Le caratteristiche dei due giocatori sono opposte. L’apertura degli Harlequins ha sicuramente più piede ma non possiede la velocità di Capuozzo. Dunque, vanno ricercate soluzioni diverse in un match da vincere e in cui spera di essere protagonista l’altro campano Alessandro Fusco. Per ora il mediamo di mischia delle Zebre è sempre sceso in campo nel secondo tempo al posto di Varney, e spera di farlo anche sabato andando a caccia del suo nono caps in azzurro.

“Abbiamo recuperato bene dall'ultima partita e questa settimana abbiamo lavorato sulle aree in cui dovevamo migliorare –spiega Crowley-. Conosciamo la sfida che ci aspetta contro il Galles e non vediamo l'ora di giocare e speriamo di poter continuare a sviluppare il modo in cui vogliamo giocare”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Harlequins, 69 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 43 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 21 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 9 caps)

11 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 10 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 22 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 6 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 24 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 43 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 39 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 28 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 43 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 10 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 28 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 45 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 19 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 19 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes, 3 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 10 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 8 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 8 caps)

23 Luca MORISI (London Irish, 42 caps)