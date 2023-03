Tennis, Challenger di Lugano: Brancaccio si ferma sull'ostacolo elvetico Il giovane Brunold ha battuto il campano in due set per 7-5 6-3.

Si è fermata al secondo turno la corsa di Raul Brancaccio al Challenger di Lugano in Svizzera. Sul cemento indoor il ragazzo di Torre del Greco è stato battuto in due set dal giovane diciottenne Brunold. Lo svizzero si è imposto per 7-5 6-3 facendo girare la partita nell’undicesimo gioco del primo set. L’elvetico si è guadagnato tre palle break convertendole e in seguito ha chiuso il parziale tenendo il servizio. Nel secondo decisivi i turni in battuta persi dall’azzurro nel quarto e nel quinto game che lo hanno condannato al ko.