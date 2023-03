Scherma, CDM spada: Cuomo strappa la qualificazione al tabellone principale Il napoletano è uscito dalle sabbie mobili delle qualificazioni con una prova in crescendo.

Missione compiuta. Valerio Cuomo si è conquistato un posto nel tabellone principale del Grand Prix FIE di spada in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria. Sulle pedane magiare il talento partenopeo è riuscito ad esprimersi ad alto livello superando il sempre complicato percorso ad ostacoli delle qualificazioni.

Dopo un girone complicato, chiuso con tre successi e altrettanti ko, Cuomo ha avuto la meglio per 15-11 sul sudafricano Abed prima di superare 14-13 il giapponese Sakato. Due assalti che gli hanno dato enorme fiducia per la sfida decisiva contro il cinese Huang battuto per 15-11.

Grazie a questi tre successi consecutivi, Cuomo è riuscito a tornare tra i migliori 64. Domenica proverà a fare strada per incamerare punti importanti e soprattutto riprendere quel percorso che nell’individuale si era un po’ interrotto nelle ultime uscite.

GRAND PRIX FIE SPADA MASCHILE, FASI PRELIMINARI – Budapest (Hun), 10 marzo 2023



Tabellone preliminare da 64

Piatti (ITA) b. Mahringer (Aut) 15-10

Nagy (Hun) b. Santarelli (ITA) 10-9

Billa (Fra) b. Di Veroli (ITA) 15-14

Armaleo (ITA) b. Zhang (Chn) 15-4

Beran (Cze) b. Paolini (ITA) 15-12

Cuomo (ITA) b. Huang (Chn) 15-11

Tabellone preliminare da 128

Piatti (ITA) b. Lugones Ruggeri (Arg) 15-12

Santarelli (ITA) b. Banyai (Hun) 11-8

Di Veroli (ITA) b. Crook (Aus) 15-7

Armaleo (ITA) b. Schmier (Ger) 15-11

Paolini (ITA) b. Calderon (Esp) 15-13

Cuomo (ITA) b. Sakato (Jpn) 14-13

Tabellone preliminare da 256

Piatti (ITA) b. Taranenko (Ukr) 15-9

Kim (Kor) b. Buzzacchino (ITA) 13-12

Armaleo (ITA) b. Dagani (Sui) 15-14

Calderon (Esp) b. Diliberto (ITA) 15-13

Paolini (ITA) b. Stubnya (Hun) 15-6

Taccani (Arg) b. Garozzo (ITA) 15-14

Cuomo (ITA) b. Abed (Ksa) 15-11



Fase a gironi

Gabriele Cimini: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Giulio Gaetani: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Davide Di Veroli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Andrea Santarelli: 4 vittorie, 1 sconfitta

Giacomo Paolini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Enrico Garozzo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Enrico Piatti: 4 vittorie, 2 sconfitte

Luca Diliberto: 4 vittorie, 2 sconfitte

Filippo Armaleo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Valerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Gianpaolo Buzzacchino: 3 vittorie, 3 sconfitte

Classifica (342):

65. Davide Di Veroli, 74. Andrea Santarelli, 76. Giacomo Paolini, 164. Enrico Garozzo, 178. Luca Diliberto, 192. Gianpaolo Buzzacchino.