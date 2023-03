Scherma, CDM spada: Cuomo sul podio tredici mesi dopo Sochi Il napoletano è stato uno dei grandi protagonisti della gara di Budapest vinta dall'azzurro Cimini.

Esattamente tredici mesi dopo il trionfo di Sochi, Valerio Cuomo è tornato ai vertici. Il napoletano ha chiuso al terzo posto nella prova individuale del grand Prix FIE di spada a Budapest, valido come tappa di Coppa del Mondo.

In una giornata a forti tinte azzurre con la vittoria di Cimini, il campano è tornato a brillare dopo tanti momenti difficili. Venerdì aveva dato ottimi segnali superando un tabellone di qualificazione pieno di ostacoli. Nel primo turno si è sbarazzato dell’ungherese Koch per 11-10. Sulla strada del talento partenopeo ancora un altro magiaro come Keszthelyi superato 15-13 dopo un assalto bello e combattuto.

Nel tabellone dei migliori sedici gli unici azzurri rimasti sono stati Cuomo e Cimini col primo bravo a battere Siklosi, il terzo ungherese di fila, per 15-13, mentre il secondo si è imposto per13-11 sull’olandese Tulen. Nei quarti il partenopeo ha eliminato l’ucraino Stankevych (15-12), il toscano si è guadagnato la semifinale superando il nipponico Minobe col punteggio di 15-13. In semifinale derby fraticida con Cimini bravo a raggiungere la finale condannando al ko il campano all’ultima stoccata (15-14).

GRAND PRIX FIE SPADA MASCHILE – Budapest (Hun), 12 marzo 2023



Finale

Cimini (ITA) b. Cohen (Isr) 15-13



Semifinali

Cimini (ITA) b. Cuomo (ITA) 15-14

Cohen (Isr) b. Billa (Fra) 15-12

Quarti di finale

Cimini (ITA) b. Minobe (Jpn) 15-13

Cuomo (ITA) b. Stankevych (ukr) 15-12

Cohen (Isr) b. Gally (Fra) 15-13

Billa (Fra) b. Nagy (Hun) 15-12

Tabellone da 16

Cimini (ITA) b. Siklosi (Hun) 15-13

Cuomo (ITA) b. Tulen (Ned) 13-11

Tabellone da 32

Cimini (ITA) b. Fava (Fra) 15-11

Cuomo (ITA) b. Keszthelyi (Hun) 15-13

Cohen (Isr) b. Armaleo (ITA) 15-10

Tabellone da 64

Cimini (ITA) b. Ibanez (Esp) 9-8

Fava (Fra) b. Vismara (ITA) 15-13

Cuomo (ITA) b. Koch (Hun) 11-10

Stankevych (Ukr) b. Piatti (ITA) 15-5

Pereira (Esp) b. Gaetani (ITA) 15-9

Armaleo (ITA) b. Bardenet (Fra) 15-12

Classifica (342): 1. Gabriele Cimini (ITA), 2. Yonatan Cohen (Isr), 3. Valerio Cuomo (ITA), 3. Gaetan Billa (Fra).

Gli altri italiani: 30. Filippo Armaleo, 39. Federico Vismara, 46. Giulio Gaetani, 57. Enrico Piatti, 65. Davide Di Veroli, 74. Andrea Santarelli, 76. Giacomo Paolini, 164. Enrico Garozzo, 178. Luca Diliberto, 192. Gianpaolo Buzzacchino.