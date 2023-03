Gevi Napoli Basket: pesante ko a Reggio Emilia (80-62) Ora azzurri penultimi con Scafati e Verona e con la Reggiana ultima, ma a -2

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet della Unahotels Reggio Emilia. Il fanalino di coda della Serie A batte gli azzurri con il risultato di 80-62 nella ventunesima giornata di campionato e si rilancia in chiave salvezza portandosi a -2 dal trio composto da Napoli, dalla Givova Scafati e dalla Tezenis Verona, che occupano il penultimo posto.

Pancotto: "Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità"

"Complimenti a Reggio. Ha giocato la partita che avremmo dovuto giocare noi, con la giusta intensità, l'approccio che serviva per una gara di questa importanza. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Noi non siamo stati pronti. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io in primis, ma tutti devono essere consapevoli che cosi non si può andare avanti. Avevamo preparato la partita con grande professionalità, in campo non siamo riusciti a fare niente. Abbiamo pagato un primo tempo con brutte scelte in attacco e tanti errori in difesa. RIsalire dal -20 è sempre complicato".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventunesima Giornata

Unahotels Reggio Emilia - Gevi Napoli 80-62

Parziali progressivi: 21-14; 41-23; 62-45

Napoli: Zerini 5, Howard 5, Young 4, Michineau 8, Dellosto, Matera ne, Uglietti, Williams 22 ,Stewart 11, Wimbush 7, Zanotti,Sinagra ne. All. Pancotto.

R. Emilia: Anim 11, Reuvers 14, Hopkins 5, Cipolla ne, Strautins 8, Stefanini ne, Vitali, Cinciarini 9, Olisevicius 4, Lee 9, Senglin 14, Diouf 6. All.Sakota