Italrugby femminile Under 18, convocata la campana Maione La ragazza che gioca nell’Amatori Rugby Torre del Greco si vestirà d'azzurro.

Le azzurrine della Nazionale under 18 femminile sono attese in raduno a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del Coni Giulio Onesti, da venerdì 17 a domenica 19 marzo.

Sono ventotto le atlete selezionate per questo raduno che sarà guidato dal responsabile tecnico Diego Saccà coadiuvato da Elena Chiarella ed Elisa Facchini. Tra le convocate c’è anche la campana Antonella Maione, atleta che milita nell’Amatori Rugby Torre del Greco. Sia per la giovanissima ragazza che per la società si tratta di una grande soddisfazione.

Le convocate:

Giada ABITI (INIZIATIVE VILLORBA)

Mary AKOSA (RUGBY COLORNO)

Ilaria ALONZI (US ROMA RUGBY)

Rebecca ANGELUCCI (US ROMA RUGBY)

Stella Gaia BARBERA MOYANO (RUGBY FOOTBALL UNION)

Viola BERNUZZI (C.U.S. GENOVA)

Alessia CAGNOTTO (CUS TORINO)

Miriana CARLINI (LUPI FRASCATI RUGBY)

Elisa CECATI (VOLVERA RUGBY)

Chiara CHELI (RUGBY COLORNO)

Greta COPAT (INIZIATIVE VILLORBA)

Morgana CORSARO (US ROMA RUGBY)

Elettra COSTANTINI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Giorgia CUPPARI (RUGBY PARABIAGO)

Sara D'ANDREA (LUPI FRASCATI RUGBY)

Penelope D'EPIRO (US ROMA RUGBY)

Eva ESCHYLLE (RUGBY LUCCA)

Carola FOGARIN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Laura Lina FOSCATO (CUS MILANO RUGBY)

Nami FUJIMOTO (CUS MILANO RUGBY)

Asia LICCARDO (I PUMA BISENZIO RUGBY)

Antonella MAIONE (AMAT.R.TORRE DEL GRECO)

Sara MANNINI (RUGBY COLORNO)

Lucie Jeanne MOIOLI (I CENTURIONI RUGBY)

Maria Nicole RUGGIO (RUGBY COLORNO)

Desiree SPINELLI (I PUMA BISENZIO RUGBY)

Emma TOGNON (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Lavinia TONNA (LUPI FRASCATI RUGBY)