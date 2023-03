Gevi Napoli Basket: Zanotti "momentaneamente fuori squadra" "In campo con papà" domenica al PalaBarbuto: un omaggio con l'acquisto del biglietto

La Gevi Napoli ha comunicato di "aver messo fuori squadra momentaneamente l’atleta Simone Zanotti per motivi disciplinari. La decisione è stata comunicata al giocatore ed alla squadra ed è maturata a seguito di alcuni gravi atteggiamenti tenuti dal giocatore nei confronti dello staff tecnico al termine della partita UnaHotels Reggio Emilia - Gevi Napoli Basket disputata domenica scorsa 12 marzo 2023", si legge nella nota del club azzurro.

Iniziativa "In campo con papà"

Fase decisiva, critica per risultati, ma anche per la prestazione offerta a Reggio Emilia e in casa Gevi c'è bisogno della spinta massima anche dal PalaBarbuto. Il club azzurro ha lanciato l'iniziativa biglietti legata alla festa del papà, una promozione speciale per il tagliando acquistato domenica pomeriggio, giorno della gara contro l'Happy Casa Brindisi, con palla a due alle 19, che garantisce un ticket gratis per il figlio: iniziativa estesa a tutti gli abbonati, che riceveranno un biglietto omaggio garantito dalla tessera annuale.

"In campo con papà", come da claim, sugli spalti per spingere il gruppo guidato da coach Cesare Pancotto nella giusta direzione, quella della svolta. Perso il fattore campo contro la Openjobmetis Varese e con il tabù trasferte che resta tale dopo il ko del PalaBigi, occorre vincere in casa contro la Stella del Sud per firmare un colpo importante negli equilibri stagionali.

Il prezzo dei biglietti

Tribuna Centrale: intero 30 euro, ridotto 20

Tribuna Laterale: intero 20 euro, ridotto 15

Curva/Gradinata: intero 14 euro, ridotto 10

Settore Ospiti: intero 14 euro

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket