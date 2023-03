Rilancio Turris: 1-0 sulla Gelbison. Decisivo Leonetti, il tabellino Serie C (girone C): seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per i corallini

La rete di Leonetti al minuto 86 regala tre punti fondamentali alla Turris. Al "Liguori" i corallini battono la Gelbison con il risultato di 1-0. Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C (girone C) il derby concede il rilancio per la salvezza diretta agli uomini di Fontana, che hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e il quarto risultato utile di fila. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per la Gelbison (2 punti nelle ultime 4 gare). Ora il vantaggio dei cilentani sulla Turris è di un solo punto.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Turris-Gelbison 1-0

Marcatori: 86' Leonetti

Turris (3-4-3): Fasolino; Di Nunzio, Miceli, Frascatore; Rizzo (58' Ercolano), Franco, Zampa, Contessa (85' Longo); Giannone (58' Leonetti), Maniero (89' Vitiello), Guida (89' Acquadro). All. Fontana.

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Loreto, Cargnelutti, Gilli: Porcino (60' Granata), Graziani, Uliano, Papa (65' Fornito), Nunziante (85' Marong); Tumminello (65' Sane), De Sena. All. Esposito.