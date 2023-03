Nuoto Paralimpico, Boni si gode gli ori di Lignano e pensa ai Mondiali Il campione partenopeo ha preso parte alla World Series ritrovando ottime sensazioni in acqua.

Il bronzo Paralimpico, le numerose medaglie iridate e continentali non hanno placato la fame di risultati di Vincenzo Boni. Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro continua a raccogliere soddisfazioni e a mettere nel mirino nuovi obiettivi.

A poco più di 500 giorni dalle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha preso parte alla tappa italiana delle World Series a Lignano Sabbiadoro che in questa stagione era valida anche come Campionato Italiano Invernale. Il campione partenopeo ha chiuso la sua avventura con due medaglie d’oro nella competizione tricolore, ritrovando soprattutto ottime sensazioni in acqua. Positivo anche il ritmo gara, segnale evidente che il lavoro fatto col suo storico tecnico Alessio Sigillo è stato buono ed ha portato ai risultati sperati. Infatti, in questo momento dell'anno, non contano le medaglie ma le sensazioni e la percezione del lavoro svolto.

Per Boni la stagione è ancora lunga e si spera ricca di soddisfazioni. Tornerà ad allenarsi per migliorare ancora la condizione e ripresentarsi sui grandi palcoscenici che lo vedono protagonista da quasi un decennio con la solita grinta e l’ambizione di fare bene. In calendario c’è un’altra tappa di World Series e soprattutto il Mondiale di Manchester dal 31 luglio al 6 agosto, ideale trampolino di lancio verso Parigi 2024.