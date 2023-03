Sei Nazioni, Italrugby: contro la Scozia c'è Fusco dal primo minuto Il napoletano giocherà nel ruolo di mediano di mischia, Fischio d'inizio sabato alle 13:30.

L’ultimo match del Sei Nazioni 2023 vedrà l’Italrugby far visita alla Scozia nel tempio di Murrayfield. Appuntamento sabato 18 marzo alle 13:30 per un match che assegnerà anche la Cuttitta Cup. Le due squadre si affronteranno per la diciassettesima volta in terra scozzese e Kieran Crowley schiererà fin dal primo minuto il napoletano Alessandro Fusco. Il mediamo di mischia delle Zebre sostituirà Varney e avrà l’occasione di giocare un match tanto importante quanto affascinante.

“Siamo rimasti delusi dalla prestazione contro il Galles: abbiamo affrontato questo aspetto durante la settimana e non vediamo l'ora di affrontare la sfida di sabato contro un'ottima squadra come la Scozia”.

Le parole del tecnico neozelandese sono chiare: Fusco e compagni dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per tirar fuori una prestazione degna di quelle fatte contro Francia, Inghilterra e Irlanda.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Harlequins, 70 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 11 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 22 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

11 Simone GESI (Zebre Parma, esordiente)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 23 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 12 caps) -

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 7 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 25 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 45 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 40 caps)

4 Edoardo IACHIZZI (Vannes, 4 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 18 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 11 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 29 caps)

a disposizione

16 Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 20 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 25 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 29 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 11 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 9 caps)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

23 Luca MORISI (London Irish, 43 caps)

Arbitrerà il match l’australiano Angus Gardner.

Questo il programma delle partite del Guinness Sei Nazioni 2023:

I giornata – 05.02.23 – Roma, Stadio Olimpico – ore 16

Italia v Francia 24-29 (1-5)

II giornata – 12.02.23 – Londra, Twickenham Stadium – ore 15 locali (16 italiane)

Inghilterra v Italia 31-14 (5-0)

III giornata – 25.02.23 – Roma, Stadio Olimpico – ore 15.15

Italia v Irlanda 20-34 (0-5)

IV giornata – 11.03.23 – Roma, Stadio Olimpico – ore 15.15

Italia v Galles 17-29 (0-5)

V giornata – 18.03.23 – Edimburgo, Murrayfield – ore 12.30 locali (13.30 Italiane)

Scozia v Italia