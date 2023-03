Volley, B1: c'è il derby Luvo Barattoli Arzano-Olimpia San Salvatore Telesino Piscopo: "Una stagione che ci continua a regalare soddisfazioni. Le cose vanno meglio del previsto".

Nuovo test per la Luvo Barattoli Arzano. La capolista del campionato di serie B1 femminile di pallavolo è impegnata oggi nel derby sul campo del San Salvatore Telesino. Una nuova sfida che vedrà in campo il sestetto di coach Antonio Piscopo che continua nel suo percorso nel torneo cercando di migliorare gara dopo gara.

Del resto in tutti gli impegni di campionato le ragazze arzanesi hanno dimostrato di potersela giocare con tutte le avversarie del girone meritando la posizione di classifica raggiunta. Nella partita di andata la squadra arzanese prevalse con il punteggio di 3-1.

A fare il punto sul momento attraversato dalla Luvo Barattoli Arzano ci pensa il libero Valeria Piscopo (nella foto): “Una stagione che ci continua a regalare soddisfazioni. Le cose vanno meglio del previsto, volevamo arrivare in zona playoff e per questo abbiamo cominciato a lavorare con serietà fin dal primo giorno. L’obiettivo resta lo stesso ma se riusciamo a mantenere anche quello che abbiamo già conquistato la nostra soddisfazione sarà ancora maggiore. Andiamo in campo per divertirci e i risultati ci incoraggiano”.

L’attenzione si sposta sulla sfida: “Ci aspetta un derby. Sono sempre gare belle da giocare. Loro sono una bella squadra composta da elementi validi, sicuramente sarà un bel match”.

Uno sguardo alle altre gare della giornata che non dovrebbero offrire particolari sorprese. Melendugno fa visita al Castellana con i favori del pronostico. Stesso discorso per il Casal de Pazzi in viaggio verso Pomezia mentre il Santa Teresa di Riva aspetta Terrasini.

Si gioca alle ore 18.30 al palazzetto dello sport di San Salvatore Telesino in via Cortopasso, arbitri dell’incontro Pasquale De Simone e Giuseppe Citro.