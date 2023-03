Gevi Napoli Basket, Pancotto: "Difficoltà da affrontare con responsabilità" Il coach dei partenopei ha presentato la ventiduesima giornata, la gara contro l'Happy Casa Brindisi

Domani, con palla a due alle 19, al PalaBarbuto, la Gevi Napoli ospiterà l'Happy Casa Brindisi per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, reduci dal brutto ko contro la UnaHotels Reggio Emilia, sono chiamati al rilancio in chiave salvezza.

Il coach: "Va alzato il livello del gioco"

"Stiamo vivendo un tempo di difficoltà che va affrontato di petto e con senso di responsabilità, tutti insieme, pensando al bene comune. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Abbiamo avuto passaggi a vuoto di cui ci assumiamo le responsabilità, ma abbiamo anche dimostrato il nostro valore, e che abbiamo tutto per farcela. Brindisi è una squadra che appartiene all’elite del basket per lunghezza del roster, talento individuale, esperienza e continuità di lavoro negli anni. Dobbiamo essere determinati e consapevoli che occorrerà giocare per tutta la partita con grande energia, alzando il livello del nostro gioco, con la difesa aggressiva, ed un attacco consistente di buone percentuali".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket