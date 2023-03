"Il Giro dei Venti", a Napoli il primo Match Race per ciclisti e velisti Appuntamento il 26 marzo per gli appassionati di bicicletta e vela

Il 26 marzo si terrà il primo Match Race de Il Giro dei Venti, una competizione adrenalinica dedicata ad appassionati ciclisti e velisti per dare ufficialmente il via al countdown per la seconda edizione della manifestazione. Dal 27 maggio al 3 giugno si svolgerà l'evento che è un’esperienza esclusiva di benessere e di viaggio dedicata ad un pubblico internazionale con tappe ciclistiche e veleggiate con imbarcazioni da diporto, tra il Salento e Corfù.

Le sfide si svolgeranno nelle acque di Mergellina presso la Lega Navale Italiana

Nella suggestiva cornice delle acque di Mergellina presso la sede della Lega Navale Italiana, non solo gli amanti della vela ma chiunque è incuriosito da questo sport, potrà partecipare alle sfide in mare nella giornata del 26 marzo con imbarcazioni J22. L’organizzazione è curata da Roberto Ferrarese, responsabile Sezione Vela de Il Giro dei Venti e psicologo sportivo che vanta una profonda esperienza in questo tipo di sfide avendo partecipato a tre edizioni della Coppa America, la competizione che per prima ha adottato la formula del Match Race.

A Napoli i velisti si affronteranno in brevi competizioni della durata di circa 15 minuti su un percorso semplice e veloce, dove sarà fondamentale fare squadra e mettere in atto una strategia che si adatti costantemente alle mosse dell’avversario, come una partita di scacchi che si svolge su uno specchio d’acqua. Le squadre, formate da quattro velisti, si sfideranno con un meccanismo di eliminazione, fino ad arrivare a selezionare la barca vincitrice.

A precedere il Match Race una formazione in aula dove Ferrarese illustrerà non solo le regole e le procedure di sfida, ma anche l’importanza dell’affiatamento dell’equipaggio e della tattica messa in atto per arrivare primi.

I ciclisti si sfideranno su un circuito di 15 km a Sarno

I velisti non saranno i soli a mettersi alla prova, durante la mattinata del 26 marzo anche gli appassionati di ciclismo avranno infatti la possibilità di partecipare a uno Scratch Race su un circuito chiuso per circa 15 km, presso il Circuito Internazionale di Napoli a Sarno (SA). I ciclisti gareggeranno a coppie create seguendo i risultati di una cronometro individuale e avranno il solo obiettivo di arrivare per primi al traguardo. La classifica, stilata sommando i risultati conseguiti da ogni singolo componente della coppia, decreterà le due coppie vincitrici.



In palio per i primi quattro classificati nella competizione velistica e per i primi quattro di quella ciclistica la partecipazione a titolo gratuito a Il Giro dei Venti. L’atmosfera dell’esperienza che li attende in Salento verrà anticipata già nel pomeriggio del 26 marzo con un ultimo Match Race, che vedrà confrontarsi gli otto vincitori delle competizioni mattutine. Le squadre saranno formate nuovamente a estrazione e composte da due ciclisti e due velisti, che avranno poco tempo per trovare l’affiatamento giusto per competere.

L’equipaggio vincitore di quest’ultima prova si aggiudicherà il 1°Trofeo Match Race. Inoltre, per tutti i partecipanti alla giornata di competizioni verrà riservato uno sconto speciale sulla quota di iscrizione al Giro dei Venti.

Il Programma della manifestazione

VELA

Ore 09.00 - ritrovo dei concorrenti al porto, Piazzale Molo Carlo Pisacane 1

ore 09.30 - briefing tecnico e composizione squadre con Roberto Ferrarese e Fabio Massa

ore 10.15 - inizio dei match race ad eliminazione

CICLISMO

ore 08.00 - ritrovo dei concorrenti in autodromo a Sarno

ore 09.00 - briefing tecnico con giuria e direzione gara, pubblicazione dell’ordine di partenza del cronometro individuale

ore 09.15 – partenza primo atleta per gara cronometro individuale - 1 giro

ore 12.00 - scratch race - 8 giri

Pomeriggio (tutti i finalisti presso sede della Lega Navale Italiana Napoli)

ore 14.00 - ritrovo alla sede Lega Navale Italiana Napoli, in Via Ammiraglio Ferdinando Action

ore 14.30 - briefing tecnico e composizione squadre per assegnazione del Trofeo

ore 15.30 - match race finale

ore 16.30 - premiazioni