Juve Stabia, fatale l'ennesimo ko: esonerato Sandro Pochesci Si attende ora la decisione sul nuovo allenatore

Fatale l'ennesima sconfitta per Sandro Pochesci della sua Juve Stabia contro il Latina al Menti. Il club di Castellammare di Stabia comunica di averlo sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra "La società - si legge in una nota stringata - ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".