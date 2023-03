Brindisi vince a Napoli: Gevi ultima con Scafati, Verona e Reggio Emilia Coach Pancotto: "Dobbiamo avere una tenuta mentale che duri tutta la gara"

La Gevi Napoli va ko anche contro l'Happy Casa Brindisi con il finale di 80-96 con un ultimo quarto negativo e si ritrova ultima in classifica con la Givova Scafati, la Tezenis Verona e la UnaHotels Reggio Emilia.

Pancotto: "Va sistemato il calo dell'ultima frazione"

“Complimenti a Brindisi. Noi giochiamo tre quarti di altissimo livello e poi sprechiamo tutto nell’ultimo periodo spegnendoci nella fiducia in attacco ed in difesa. - ha spiegato il coach della Gevi, Cesare Pancotto - Quando si è alzato il livello agonistico della partita non abbiamo giocato con intelligenza, non facendo quello che dovevamo fare. Non ci sono più alibi. Dobbiamo giocare 40 minuti, dobbiamo avere una tenuta mentale che duri tutta la gara. Bisogna lavorare per sistemare il calo evidenziato dell’ultimo quarto”.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiduesima Giornata

Gevi Napoli - Happy Casa Brindisi 80-96

Parziali progressivi: 25-24, 51-43, 69-65

Napoli: Zerini 2, Howard 5, Young 9, Michineau 9, Dellosto, Uglietti 2, Wimbush 21, Williams 15, Stewart 17, Sinagra ne, Matera ne, Grassi ne. All. Pancotto.

Brindisi: Burnell 13, Reed 15, Bowman 16, Harrison 9, Basta, Mascolo 4, Bocevski, Mezzanotte 8, Riisma, Bayehe 4, Perkins 25, Lamb. All. Vitucci.