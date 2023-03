Nuoto, Coppa Len: Taddeucci e Acerenza portano il CC Napoli sul podio Quinta piazza per il napoletano Mario Sanzullo, solo sesto Gregorio Paltrinieri.

A inaugurare la stagione in acque libere è stata la 10 km, distanza Olimpica, andata in scena ad Eilat in Israele. E’ iniziata così la Coppa Len con tanti azzurri protagonisti. Da segnalare la vittoria di Ginevra Taddeucci (nella foto) tra le donne. La portacolori del Circolo Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, vicecampionessa europea a Roma 2022, si è imposta precedendo la portoghese Angelica andrè e l’ungherese Bettina Fabian.

Buone notizie anche dagli uomini. Il campione europeo Domenico Acerenza, anche lui tesserato per il Circolo Canottieri Napoli, ha chiuso al secondo posto alle spalle del fortissimo francese Marc Antoine Olivier e davanti all’altro azzurro Marcello Guidi.

Quinta piazza, invece, per il napoletano Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli) che ha messo la mano davanti a Gregorio Paltrinieri solo sesto.

La Coppa Len continuerà con le tappe del 13 maggio a Piombino; il 17 giugno a Belgrado (Serbia), il 19 agosto a Samornik in Slovacchia; il 3 settembre a Veles (Macedonia). Conclusione a Barcellona il 24 settembre. Si tratta di un viatico importante, con l’intermezzo dei Mondiali, in vista della stagione 2024 che vedrà l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi.

Foto: Federnuoto.it