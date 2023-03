La Napoli Nuoto trionfa alle finali regionali giovanili Ricchi: "Abbiamo ottenuto ottimi risultati qualificando cinque atlete e sei atleti ai nazionali".

Un week end ricco di successi per gli atleti della Napoli Nuoto nelle finali regionali che si sono svolte alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Nei 2004 cadetti in evidenza le prove di Simone Rippo che nei 100 stile libero ha chiuso con il tempo di 49”93, nei 200 stile libero con 1’49”07, nei 400 stile libero con 3’55”91 e nei 200 misti con 2’02”98. Bene sempre nei cadetti anche Vincenzo Scognamiglio che nei 1500 stile libero ha chiuso con il tempo di 15’41”20. Nei cadetti buona la prova nei 50 rana del classe 2003 Francesco Limone che ha fissato il tempo di 28”78. Nella categoria juniores Salvatore Maglietta nei 100 stile ha chiuso con 51”03, nei 200 stile libero con 1’51”66 e, infine, nei 400 stile libero con 3’59”54. Bene tra gli juniores anche Leandro Civero nei 200 dorso con 2’05”04, mentre, Ciro Motti nei 50 farfalla ha centrato il tempo di 25”47 e nei 100 farfalla 55”77. Nella categoria 2005 cadetti, poi, Delia Santoro nei 50 stile libero ha chiuso con il tempo di 26”38 e nei 50 rana con 32”92. Bene anche nei 2008 juniores la prova da parte di Arianna Lanuto che nei 100 farfalla ha fissato il tempo di 1’03”49 e nei 200 farfalla con 2’21”64. Nella categoria ragazzi, infine, Viola Milone nei 100 stile ha chiuso con il tempo di 59”33, nei 200 stile con 2’07”06 e nei 400 stile con 4’31”09. Buona la prova anche di Alessandra Scotto D’Apollonia che nei 50 stile libero ha chiuso la batteria con il tempo di 27”28, mentre, Valentina Catuogno, classe 2010, nei 50 rana ha fissato il tempo in 1’15”51, nei 100 rana con 2’47”09 e, infine, nei 100 farfalla con 1’07”09.

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati qualificando cinque atlete e sei atleti ai campionati nazionali e potenzialmente anche una staffetta – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto -. Per la nostra società è un risultato lungimirante e di buon auspicio per il futuro”.