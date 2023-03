Sassi convocato dall'Italia Under 20: soddisfazione in casa Giugliano L'estremo difensore sarà a disposizione dello staff tecnico azzurro per il torneo "8 Nazioni"

I complimenti a Jacopo Sassi e la gioia in ambito societario da parte del Giugliano Calcio 1928. La società del patron Alfonso Mazzamauro ha sottolineato la soddisfazione per la convocazione dell'estremo difensore nell'Italia Under 20. Sassi sarà a disposizione dello staff tecnico azzurro per le ultime due sfide del torneo "8 Nazioni".

Il comunicato ufficiale

"Buona fortuna Jacopo. - si legge nella nota del club gialloblu - La società e tutti i coloro che ne fanno parte, si complimenta con il portiere Jacopo Sassi per la convocazione con la nazionale italiana Under 20. Il calciatore parteciperà alle ultime due gare del Torneo Otto Nazioni giovedì 23 marzo a Stavanger contro la Norvegia e lunedì 27 marzo a Prato contro la Germania. Si sottolinea inoltre che il calciatore Jacopo Sassi prima della chiamata dell' Under 20, era anche rientrato tra i pre convocati della nazionale italiana Under 21".

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928