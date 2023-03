Boxe, Mondiali: Canfora derubata, scandalo senza precedenti In India assurda decisione dell'arbitro che ha contato l'azzurra mentre era tranquillamente in piedi

Derubata è l’aggettivo giusto per rendere l’idea di cosa è accaduto ad Assunta Canfora. La napoletana era attesissima all’esordio nel Mondiale Elite di pugilato femminile in corso di svolgimento alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India).

L’azzurra ha sfidato la colombiana Gabriela Camilo Bravo negli ottavi di finale della categoria dei 63 kg. Il match sembrava essere incanalato verso i colori italiani dopo che la Canfora, sicuramente superiore tecnicamente alla rivale sudamericana, aveva fatto vedere ottime cose. All'improvviso, quando mancava meno di 60 secondi al gong, l’arbitro ha incredibilmente interrotto l’incontro. La colombiana ha colpito con un gancio, certamente non irresistibile, che la Canfora ha attutito senza troppo affanni. Il danese Kent Hansen però ha dato il via ad un assurdo conteggio con l’atleta italiana incredula in piedi e in totale controllo. Con l’angolo azzurro pronto a protestare, il conteggio è arrivato a dieci permettendo alla sudamericana di vincere per KO tecnico. Una scelta assurda che ha spiazzato anche l’angolo colombiano mentre la Canfora, in lacrime, ha lasciato il ring senza attendere la cerimonia del verdetto (nella foto). Dopo il match molto discutibile perso da Angela Carini contro la francese Sovinco, ecco un’altra assurda decisione che va a penalizzare non solo Assunta Canfora, ma soprattutto la credibilità del pugilato che, continuando così, rischierà seriamente di dire addio alla vetrina Olimpica a partita da Los Angeles 2028.

Oggi (21/3) sono 3 le azzurre in gara:

8° 57 Kg Testa vs Thi Thanh Hao VIE 5-0

8° 63 Kg Canfora vs Camilo COL W RSC 1 ROUND

8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado PUR RING A H 14.15

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRE:

DRAW SHEETS - RAGNI

16/3

16° 52 Kg Charaabi vs Kamarudin SGP 5-0

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP WRSC 2° Round

17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN 0-5

18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-5

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45

16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB 5-0

19/3

16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA 4-1

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS 4-1

20/3

8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS 5-0

8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS 4-1

21/3

8° 57 Kg Testa vs Thi Thanh Hao VIE 5-0

8° 63 Kg Canfora vs Camilo COL WRSC 1 ROUND

8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado PUR RING A H 14.15

22/3

4° 57 Kg Testa vs Romeu BRA

4° 52 Kg Charaabi vs OYUNTSETSEG MGL

4° 54 Kg Savchuk vs MUNGUNTSETSEG MGL