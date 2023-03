Italrugby, Capuozzo: "Fiero della squadra, torneremo più forti" Il 2023 azzurro è ancora molto lungo, a settembre in Francia sono in programma i Mondiali.

Il Sei Nazioni di Ange Capuozzo, il secondo della sua carriera, è durato solo tre partite. Un infortunio gli ha negato la possibilità di giocare contro il Galles all’Olimpico e soprattutto con la Scozia a Murrayfield. L’assenza del franco napoletano si è sentita. Senza di lui nel ruolo di estremo è mancata quell’imprevedibilità e la velocità che nel palcoscenico europeo hanno portato l’azzurro ad essere tra i migliori.

Il 2023 della Nazionale italiana però sarà ancora lunghissimo e Capuozzo potrà riprendersi quello che un po’ di cattiva sorte gli ha tolto. Infatti, a settembre ci saranno i Mondali in Francia e Capuozzo li giocherà da protagonista. Per lui sarà come giocare in casa anche se sulla sua strada ci sarà la Francia (6 ottobre a Lione) padrona di casa e soprattutto gli Alla Blacks (29 settembre a Lione), due squadre difficili da battere in un girone in cui l’Italrugby partirà con il ruolo di outsider. Più semplici, invece, almeno sulla carta, le sfide contro la Namibia all’esordio a Saint-Etienne il 9 settembre e la seconda con l’Uruguay a Nizza il 20. Tornando al Sei Nazioni, Ange Capuozzo ha parlato tra mite i propri canali social dell’edizione 2023. “Questo Sei Nazioni è stato una grande sfida. Sono fiero della squadra per tutto l’impegno messo. Tornare ancora più forti è il nostro unico obiettivo”.

Questo il calendario completo dell’Italia nella RWC France 2023:

Girone A – I giornata – 09.09.23 – ore 13 – Saint-Etienne, Geoffroy Guichard

Italia v Namibia

Girone A – II giornata – 20.09.23 – ore 17.45 – Nizza, Stade de Nice

Italia v Uruguay

Girone A – III giornata – 29.09.23 – ore 21 – Lione, OL Stadium

Nuova Zelanda v Italia

Girone A – IV giornata – 06.10.23 – ore 21 – Lione, OL Stadium

Francia v Italia