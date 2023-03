Giugliano - Fidelis Andria 4-3: match clamoroso ad Avellino, il tabellino Quota 43 per i tigrotti, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Di Napoli

Il Giugliano batte la Fidelis Andria con il finale di 4-3 al termine di un match clamoroso al "Partenio-Lombardi" di Avellino. Micovschi firma l'1-0 ospite al 14', poi Scognamiglio e Sorrentino, nel giro di 4 minuti, dal 27' al 31', vanno a bersaglio per il sorpasso dei tigrotti, ma ci pensa Bolsius, al minuto 36, a regalare il pari, il 2-2 per l'intervallo. Nella ripresa, al 50', calcio di rigore per la Fidelis con la firma di Ventola per il nuovo vantaggio dei biancazzurri. Di Napoli punta su La Monica per il quarto d'ora finale e al 78' realizza il 3-3. A due minuti dal termine Salvemini va a segno per il 4-3 per la gioia dei tifosi gialloblu: seconda vittoria consecutiva per il Giugliano, a +7 sulla zona playout a 4 giornate dal termine.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Giugliano - Fidelis Andria 4-3

Marcatori: 14' Micovschi (F), 27' Scognamiglio (G), 31' Sorrentino (G), 36' Bolsius (F), 51' Ventola (F), 78' La Monica (G), 88' Salvemini (G)

Giugliano (4-3-1-2): Viscovo; Rondinella (76' Zullo), Scognamiglio, Poziello, Gomez (56' Iglio); Poziello (57' Piovaccari), Felippe, Eyango (56' Gladestony); Rizzo; Salvemini, Sorrentino (75' La Monica). All. Di Napoli. A disp. Aruta, Berman, Ceparano, Ciuferri, Coprean, De Francesco, Ghisolfi, Mesisca, Piovaccari, Siamatas.

F. Andria (4-3-3): Savini; De Franco, Dalmazzi, Borg, Ciotti (75' Castellano); Paolini (84' Pastorini), Arrigoni (84' Ferreira), Candellori; Micovschi, Ventola (63' Ekuban), Bolsius (74' Orfei). All. Cudini. A disp. Alba, Delvino, Grosso, Pavone, Polverino, Salandria.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Ammoniti: Scognamiglio (G), Savini (F), Rizzo (G), Dalmazzi (F)